РФ вдруге за день вдарила по багатоповерхівках в Сумах (фото)

23:38 10.04.2026 Пт
2 хв
Під атакою опинились житлові будинки, є постраждалі
aimg Пилип Бойко
Фото: рятувальник ДСНС (ДСНС України)

Сьогодні протягом дня ворог двічі обстріляв Суми. Під удар окупантів РФ потрапили багатоповерхівки у центральному районі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника ОВА Сумщини Олега Григорова.

Читайте також: Чи продовжить Росія "великоднє перемир'я"? У Путіна дали чітку відповідь.

Перша атака відбулась у другій половині дня, коли загарбники поцілили у житловий будинок у Ковпаківському районі Сум. В результаті сталось загоряння, а одна з мешканок звернулась до лікарів.

Через декілька годин відбулась і друга атака ворога і теж в житловий будинок. Удар прийшовся на нижній поверх п'ятиповерхівки.

Цього разу серед постраждалих є дитина. Всім травмованим лікарі надали необхідну допомогу, а рятувальники ДСНС загасили пожежу.

Зараз триває евакуація мешканців, проінформували в Сумській військовій адміністрації. Територія, де сталась атака, заблокована.

Виконувач обов'язків міського голови міста Артем Кобзар з міста подій повідомив, що поблизу будинку пошкоджені авто, а самій п'ятиповерхівці багато вибитих шибок.

Оновлено о 00:16

В Сумській ОВА проінформували, що на цей момент налічується вже 14 постраждалих від атак окупантів. Серед поранених – 14-річний хлопець. Йому надали необхідну медичну допомогу на місці.

Також до медзакладу доставили 87-річну жінку. Більшість постраждалих - люди літнього віку, наголошують в ОВА.

"Ворог цілеспрямовано б’є по домівках людей у житлових районах. Усім надається необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про окупантів на Сумщину

Російські загарбники систематично атакують Сумську область дронами та ракетами. За перші десять днів місяця місто нарахувало серію влучань у житлові та комерційні об'єкти. Зокрема, у ніч на 4 квітня окупанти атакували дронами житловий сектор.

Також ворог бив по торгівельному центру в середмісті, де травмованими опинились троє людей. Також об'єктами ворожих атак ставали й адміністративні будівлі - 18 березня російський безпілотник уразив будівлю ТЦК.

