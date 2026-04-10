РФ вдруге за день вдарила по багатоповерхівках в Сумах (фото)

Сьогодні протягом дня ворог двічі обстріляв Суми. Під удар окупантів РФ потрапили багатоповерхівки у центральному районі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника ОВА Сумщини Олега Григорова.
Перша атака відбулась у другій половині дня, коли загарбники поцілили у житловий будинок у Ковпаківському районі Сум. В результаті сталось загоряння, а одна з мешканок звернулась до лікарів.
Через декілька годин відбулась і друга атака ворога і теж в житловий будинок. Удар прийшовся на нижній поверх п'ятиповерхівки.
Цього разу серед постраждалих є дитина. Всім травмованим лікарі надали необхідну допомогу, а рятувальники ДСНС загасили пожежу.
Зараз триває евакуація мешканців, проінформували в Сумській військовій адміністрації. Територія, де сталась атака, заблокована.
Виконувач обов'язків міського голови міста Артем Кобзар з міста подій повідомив, що поблизу будинку пошкоджені авто, а самій п'ятиповерхівці багато вибитих шибок.
Оновлено о 00:16
В Сумській ОВА проінформували, що на цей момент налічується вже 14 постраждалих від атак окупантів. Серед поранених – 14-річний хлопець. Йому надали необхідну медичну допомогу на місці.
Також до медзакладу доставили 87-річну жінку. Більшість постраждалих - люди літнього віку, наголошують в ОВА.
"Ворог цілеспрямовано б’є по домівках людей у житлових районах. Усім надається необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.
Російські загарбники систематично атакують Сумську область дронами та ракетами. За перші десять днів місяця місто нарахувало серію влучань у житлові та комерційні об'єкти. Зокрема, у ніч на 4 квітня окупанти атакували дронами житловий сектор.
Також ворог бив по торгівельному центру в середмісті, де травмованими опинились троє людей. Також об'єктами ворожих атак ставали й адміністративні будівлі - 18 березня російський безпілотник уразив будівлю ТЦК.