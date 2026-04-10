РФ второй раз за день ударила по многоэтажкам в Сумах (фото)

Первая атака состоялась во второй половине дня, когда захватчики попали в жилой дом в Ковпаковском районе Сум. В результате произошло возгорание, а одна из жительниц обратилась к врачам.

Через несколько часов состоялась и вторая атака врага и тоже в жилой дом. Удар пришелся на нижний этаж пятиэтажки.

На этот раз среди пострадавших есть ребенок. Всем травмированным врачи оказали необходимую помощь, а спасатели ГСЧС потушили пожар.

Сейчас продолжается эвакуация жителей, проинформировали в Сумской военной администрации. Территория, где произошла атака, заблокирована.

Исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзар сообщил с места событий, что возле дома повреждены автомобили, а в самом пятиэтажном здании много разбитых окон.

Обновлено в 00:16

В Сумской областной государственной администрации сообщили, что на данный момент насчитывается уже 14 пострадавших от атак оккупантов. Среди раненых - 14-летний подросток. Ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

Также в медицинское учреждение доставили 87-летнюю женщину. Большинство пострадавших – люди пожилого возраста, отмечают в ОГА.

"Враг целенаправленно наносит удары по домам людей в жилых районах. Всем оказывается необходимая помощь", – говорится в сообщении.