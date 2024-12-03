РФ вдосконалює підготовку бойових загонів і ведення штурмових операцій, - ISW

Військове командування Російської Федерації зосереджується на підготовці додаткових бойових загонів та вдосконаленні тактичних штурмових операцій військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Начальник Головного управління бойової підготовки Міністерства оборони Росії, генерал-полковник Іван Бувальцев у статті в офіційному бюлетені відомства "Красная звезда" зазначив, що у 2024 році російські військові підготували для служби в Україні понад 300 тисяч військовослужбовців-контрактників у полках запасу, серед них - понад 3 тисячі операторів безпілотних літальних апаратів.
У звіті також згадали інформацію голови московського Центру аналізу стратегій і технологій та члена цивільної консультативної ради при Міноборони Руслана Пухова про те, що впродовж цього року російські військові можуть набрати близько 300 тисяч військовослужбовців. Це твердження узгоджується з повідомленням Бувальцева про загальну кількість підготовлених контрактників цього року.
"Один із російських військових блогерів стверджує, що російські військові зосереджуються на підготовці солдатів для дій у складі тактичних штурмових груп, що складаються з двох-п'яти солдатів, і надають пріоритет підготовці операторів безпілотників і спеціалістів з систем радіоелектронної боротьби", - йдеться у звіті ISW.
Останнім часом російські загарбники посилили пресинг на тимчасово окупованих територіях України. Чоловіків насильно змушують підписувати контракти з Міноборони РФ та примусово мобілізовують.
У вересні російський диктатор Володимир Путін не виключив проведення нової хвилі мобілізації для війни в Україні.
Однак в ISW не впевнені у такому рішенні, адже така додаткова мобілізація похитне стабільність режиму.
За даними британської розвідки, Росія щомісяця мобілізовує до лав армії близько 30 тисяч солдатів. Це дозволяє покрити колосальні втрати і надалі воювати проти ЗСУ.
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