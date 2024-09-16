Путін не виключає можливості оголосити ще одну хвилю мобілізації, - ISW

Російський диктатор Володимир Путін не схильний оголошувати нову хвилю мобілізації в РФ. Однак він не виключає такої можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський Інститут вивчення війни ( ISW ).

Аналітики опублікували цей висновок коментуючи недавню заяву керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова про те, що РФ хоче завершити війну своєю перемогою максимум до початку 2026 року.

Детальніше про те, що сказав Буданов

У неділю, 15 вересня, Буданов на 20-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії у Києві заявив, що Кремль вважає 2025 рік поворотним. За його словами, нездатність забезпечити перемогу в Україні на початок 2026 року підірве прагнення РФ залишатися світовою наддержавою протягом наступних 30 років.

Глава ГУР зазначив, що Росія очікує погіршення економічної та соціально-політичної ситуації до середини 2025 року, а також зростаючі труднощі з набором людей до армії. Зокрема, військові вже відчувають нестачу особового складу та скорочення числа нових добровольців, які підписують контракти.

Для розуміння ISW наводить дані, зазначивши, що у 2024 році щонайменше 36 регіонів Росії збільшили одноразові виплати контрактникам, і як мінімум у 11 областях їм виплачують 1 млн рублів (11 тисяч доларів) або більше. Це у свою чергу, ймовірно, свідчить про зростання витрат і труднощі з можливістю набору російських військових продовжувати набір персоналу.

Буданов також заявив, що операція ЗСУ в Курській області у поєднанні з постійними ударами України по території РФ деморалізували російських громадян і підірвали сприйняття російської громадськості про непереможність Росії.

Глава української розвідки оцінив, що зростаючі проблеми змусять Путіна ухвалити критичне рішення: або розпочати ще одну ризиковану та спірну мобілізацію, або знизити інтенсивність бойових дій в Україні.

При цьому ISW зазначає, що оцінка Буданова неявно припускає, що Захід збереже підтримку України на нинішньому рівні протягом наступних одного-двох років.

У той же час залишається незрозумілим, що з цього моменту і до 2026 року може зробити Путін і наскільки ефективними будуть його зусилля щодо компенсації наслідків війни РФ в Україні. Зокрема, через партнерів, таких як Іран, Північна Корея та Китай.

Висновки ISW

Аналітики вважають, що незважаючи на все вищесказане, Путін, як і раніше, не схильний оголошувати ще одну часткову мобілізацію через страх внутрішнього невдоволення.

Російський диктатор, ймовірно, продовжить давати вказівки Міноборони РФ продовжувати поточні зусилля щодо мобілізації доти, доки такі зусилля не почнуть сильно відставати від оперативних потреб на фронті в Україні.

Саме тому, Путін зберігає можливість оголосити ще один раунд мобілізації, як зробив це восени 2022 року, незважаючи на бажання уникнути цього.

Також ISW оцінює, що Кремль не бажає погоджуватись на зниження інтенсивності бойових дій, оскільки розглядає підтримку ініціативи на всьому театрі воєнних дій як стратегічний імператив.

На завершення аналітики пишуть, що залишається незрозумілим, чи Путін відповість ще одним раундом мобілізації, якщо зіткнеться із ще однією кризою, аналогічною або серйознішою, ніж криза, з якою Кремль зіткнувся восени 2022 року.

ISW не дає однозначну відповідь через те, що за останні два роки інвестиції Росії у розвиток системи формування сил РФ, військової економіки та міжнародних оборонних відносин зросли і, ймовірно, до 2026 року продовжать зростати.