РФ совершенствует подготовку боевых отрядов и ведение штурмовых операций, - ISW

Начальник Главного управления боевой подготовки Министерства обороны России, генерал-полковник Иван Бувальцев в статье в официальном бюллетене ведомства "Красная звезда" отметил, что в 2024 году российские военные подготовили для службы в Украине более 300 тысяч военнослужащих-контрактников в полках запаса, среди них - более 3 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов.

В отчете также упомянули информацию главы московского Центра анализа стратегий и технологий и члена гражданского консультативного совета при Минобороны Руслана Пухова о том, что в течение этого года российские военные могут набрать около 300 тысяч военнослужащих. Это утверждение согласуется с сообщением Бувальцева об общем количестве подготовленных контрактников в этом году.

"Один из российских военных блогеров утверждает, что российские военные сосредотачиваются на подготовке солдат для действий в составе тактических штурмовых групп, состоящих из двух-пяти солдат, и отдают приоритет подготовке операторов беспилотников и специалистов по системам радиоэлектронной борьбы", - говорится в отчете ISW.