Мобілізація в Росії залишається малоймовірною у короткостроковій та середньостроковій перспективі. Путін побоюється, що вона є прямою загрозою стабільності його режиму.

Аналітики зазначають, що спостерігали повідомлення про можливість оголошення Росією ще однієї хвилі мобілізації як до інавгурації російського диктатора Володимира Путіна, так і після початку операції ЗСУ у Курській області у серпні 2024 року. Однак так званий глава Кремля поки що не санкціонував таку мобілізацію.

Зокрема, нещодавно російське опозиційне видання Meduza повідомило, що джерела, близькі до уряду РФ, стверджували, що Кремль розглядав ідею мобілізації відразу після Курської операції. Але російський Кабмін та пов'язані з Кремлем бізнесмени виступили проти цих міркувань.

Крім того, Путін послідовно сигналізував протягом усієї операції ЗСУ у Курській області про свою прихильність до набору добровольців, хваляючись кількістю новобранців, зацікавлених у бойових діях в Україні. Також у відповідь на дії українських сил диктатор РФ особисто зустрічався із російськими добровольцями.

Інститут пише, що Путін не скористався заходом українських військ у Курську область як можливістю підготувати російське суспільство до мобілізації в короткостроковій та середньостроковій перспективі. Натомість, він вирішив сформувати нові нерегулярні формування та розширити зусилля з вербування російських добровольців.

Аналітики наголосили, що Кремль та Міноборони РФ значною мірою шокували російське суспільство, коли оголосили часткову мобілізацію наприкінці вересня 2022 року. І зважаючи на все, зараз Путін прагне уникнути негативної реакції суспільства у відповідь на нову хвилю мобілізації.