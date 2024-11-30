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РФ збільшує плани по мобілізації на окупованих територіях України, - ЦНС

Субота 30 листопада 2024 10:00
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РФ збільшує плани по мобілізації на окупованих територіях України, - ЦНС Ілюстративне фото: Кремль посилює моблізацію на окупованій частині України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Військово-політичне керівництво РФ на тлі великих втрат в ході війни намагається посилити мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Між тим гауляйтери готують для Кремля різні плани щодо набору солдатів до лав росармії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що загарбники посилили залучення жителів окупованих районів в Україні до війни.

"І попри те, що в Росії мобілізації немає, чоловіків змушують не тільки підписувати контракти із міністерством нападу РФ (Міноборони РФ, - ред.), але й мобілізовують", - передали в Центрі.

Про такі випадки розповідають, зокрема, жителі тимчасово окупованої частини Херсонської області.

У цьому регіоні представники окупованої "адміністрації" під різними приводами, найчастіше - репресивними, "майструють" плани по набору місцевих до росармії.

Аналогічна тенденція фіксується також на території окупованого Криму. Там гауляйтери звітують у Москву про майже 90% виконання плану щодо мобілізації.

"Відбувається це через величезні втрати ворога на українській землі", - звертають увагу в ЦНС.

Нагадаємо, раніше у жовтні повідомлялося, що російські загарбники щодня проводять рейди по громадських місцях та фільтраційні заходи на блокпостах в окупованому Маріуполі. Ціллю таких "облав" є, зокрема, мобілізація місцевих мешканців.

Нещодавно у ЦНС повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях України російські "поліцейські" тиснуть на мігрантів із Центральної Азії та змушують їх укладати контракти з росармією.

Також нагадаємо, ще навесні британська розвідка інформувала, що РФ набирає щомісяця в армію близько 30 тисяч нових солдатів. Це дає їй змогу покривати втрати та продовжувати війну проти України.

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