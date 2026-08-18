РФ вдень випустила по Україні понад 70 реактивних дронів: скільки збила ППО

"18 серпня 2026 року протягом денної пори (з 07.00 по 18.30) ворог завдав удару по Україні 76 реактивними БпЛА типу "Shahed". Основний напрямок удару - Київщина", - розповіли військові.

Згідно з попередніми даними, українській ППО вдалося збити/подавити понад 70 реактивних дронів росіян.

Водночас було зафіксовано влучання ворожих дронів і падіння збитих на кількох локаціях, інформація щодо наслідків уточнюється.

"Після 18.30 в повітряний простір України зайшло ще понад двадцять реактивних БпЛА! Бойова робота триває, не ігноруйте правила безпеки", - наголосили в ПС.

Російські удари 18 серпня

Нагадаємо, сьогодні ввечері в Києві пролунали вибухи на тлі атаки реактивних дронів. У Дніпровському районі уламки ворожого безпілотника впали у дворі п'ятиповерхового житлового будинку.

Зазначимо, що 18 серпня російські безпілотники атакували Київську область. Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив про пошкодження цивільних об’єктів і пожежі, які виникли у трьох місцях.