Бровари масовано атакували дрони, у місті спалахнули пожежі

Російські безпілотники атакували Київську область. У Броварах пошкоджено цивільні об'єкти, також виникли пожежі на трьох локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Київської ОВА, а також на канал Броварського мера Ігоря Сапожка.

Що пошкоджено

Вранці 18 серпня російські війська продовжили атаку на Київську область із застосуванням безпілотників. Під ударом опинилася громадянська інфраструктура Броварського району.

Станом на 7:30 повідомлялося про пошкодження офісної будівлі, складських приміщень та приватного будинку. Інформації щодо постраждалих на той момент не надходило.

У громаді виникли пожежі

У Броварській громаді зафіксували спалахи одразу на трьох локаціях. Додаткові подробиці про характер пошкоджень та наслідки атаки влада обіцяла повідомити пізніше.

Мешканців закликали залишатись у безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

Також місцевих жителів попросили дотримуватись інформаційної тиші і не публікувати в мережі фото та відео роботи українських сил протиповітряної оборони