РФ днем выпустила по Украине более 70 реактивных дронов: сколько сбила ПВО

"18 августа 2026 года в течение дневного времени (с 07.00 по 18.30) враг нанес удар по Украине 76 реактивными БпЛА типа "Shahed". Основное направление удара - Киевщина", - рассказали военные.

Согласно предварительным данным, украинским ПВО удалось сбить/подавить более 70 реактивных дронов россиян.

В то же время, было зафиксировано попадание вражеских дронов и падение сбитых на нескольких локациях, информация о последствиях уточняется.

"После 18:30 в воздушное пространство Украины зашло еще более двадцати реактивных БПЛА! Боевая работа продолжается, не игнорируйте правила безопасности", - подчеркнули в ВС.

Российские удары 18 августа

Напомним, сегодня вечером в Киеве раздались взрывы на фоне атаки реактивных дронов. В Днепровском районе обломки вражеского беспилотника упали во дворе пятиэтажного жилого дома.

Отметим, что 18 августа российские беспилотники атаковали Киевскую область. Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил о повреждениях гражданских объектов и пожарах, возникших в трех местах.