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Дрони РФ атакували розподільчий центр EVA у Броварах: що відомо про наслідки

11:28 18.08.2026 Вт
2 хв
Команда мережі вже працює над тим, щоб зберегти стабільну роботу магазинів
aimg Анна Березіна
Дрони РФ атакували розподільчий центр EVA у Броварах: що відомо про наслідки Російські дрони атакували об'єкт мережі EVA у Броварах (фото: пресслужба компанії)
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Вранці 18 серпня 2026 року внаслідок російської атаки сталося влучання в розподільчий центр мережі магазинів EVA та інтернет-магазину EVA.UA у місті Бровари.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення мережі.

Розподільчий центр EVA зазнав атаки дронів

За інформацією, наявною на даний момент, внаслідок атаки на об’єкт люди не постраждали.

На місці працюють рятувальники, гасіння пожежі триває. Ворожа дронова атака продовжується, що створює додаткову небезпеку для екстрених служб та ускладнює гасіння пожежі й ліквідацію наслідків.

Оцінити точний масштаб пошкоджень і втрат можна буде після завершення гасіння та обстеження об'єкта, розповіли в компанії.

"Попередньо, вогонь міг пошкодити як склад інтернет-магазину EVA.UA, так і складські потужності, що забезпечують товарами офлайн-магазини мережі", - йдеться у повідомленні.

Дрони РФ атакували розподільчий центр EVA у Броварах: що відомо про наслідкиПожежу на об'єкті ще гасять (фото: пресслужба EVA)

Чи вплине атака на роботу EVA: заява компанії

Зазначається, що у зв'язку з інцидентом можлива тимчасова відсутність окремих товарів у частині магазинів, а також затримки з виконанням деяких інтернет-замовлень.

Після уточнення операційних наслідків працівники контакт-центру EVA зв'яжуться з клієнтами, на чиї замовлення вплинула ситуація, та запропонують варіанти вирішення.

Як наголосили в компанії, команда EVA докладає всіх зусиль, щоб мінімізувати вплив ситуації на роботу магазинів та виконання інтернет-замовлень.

Нагадаємо, 18 серпня російські безпілотники атакували Київську область. За повідомленням мера Броварів Ігоря Сапожка, у місті було пошкоджено цивільні об'єкти, також виникли пожежі на трьох локаціях.

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Бровари EVA Війна Росії проти України Атака дронів
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