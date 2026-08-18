ua en ru
Вт, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Ракетний удар РФ убив 10 людей у Печенігах на Харківщині

10:01 18.08.2026 Вт
2 хв
Також є постраждалі
aimg Юлія Капітонова
Ракетний удар РФ убив 10 людей у Печенігах на Харківщині Фото: Екстрені служби вже усувають наслідки атаки (dsns.gov.ua)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

18 серпня Росія завдала ракетного удару по Печенігам у Харківській області. Згідно з останніми даними, загинули 10 цивільних.

Про це заявив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Окупанти завдали ракетного удару по Печенігах. За попередньою інформацією, загинули 10 людей", - підтвердив Синєгубов.

За його словами, ще 8 мирних мешканців постраждали. Вони вже отримують необхідну медичну допомогу.

Глава ОДА додав, що внаслідок російської атаки пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів.

Синєгубов наголосив, що екстрені служби вже прибули на місце ворожого удару та розпочали ліквідацію його наслідків.

Оновлено о 10:51

Глава ОДА повідомив, що кількість потерпілих через російську атаку зросла до 17 осіб.

"На місці працюють бригади медиків та інші екстрені служби. Усім надається необхідна допомога", - наголосив Синєгубов.

Харківська обласна прокуратура заявила, що ворог скоїв повітряний напад близько 08:40.

Згідно з останніми даними, росіяни застосували дві малогабаритні крилаті ракети "Бандероль".

Уже розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ми розповідали, як сили ППО відбивали нову атаку РФ уночі 18 серпня.

Окрім того, відомі наслідки удару Росії по Київській області.

Також РБК-Україна дізнавалося в експерта, яким чином ППО буде знешкоджувати реактивні "Шахеди" в майбутньому.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Харків Війна Росії проти України Ракетна атака
Новини
Чи буде наступ Росії з Півночі: що кажуть у ГУР про наміри Путіна
Чи буде наступ Росії з Півночі: що кажуть у ГУР про наміри Путіна
Аналітика
Чи готова РФ до миру і що Кремль готує на фронті: інтерв’ю з Вадимом Скібіцьким, ГУР
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Чи готова РФ до миру і що Кремль готує на фронті: інтерв’ю з Вадимом Скібіцьким, ГУР