ua en ru
Вт, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві пролунали вибухи на тлі атаки реактивних дронів

19:41 18.08.2026 Вт
2 хв
Мешканців столиці закликають перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги
aimg Валерій Ульяненко
У Києві пролунали вибухи на тлі атаки реактивних дронів Фото: мобільна група ППО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Ввечері вівторка, 18 серпня, у Києві пролунали вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги і атаки реактивних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та заяву Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що у столиці зараз працюють сили протиповітряної оборони.

"Небезпека зберігається, тому закликаємо не залишати укриттів до офіційного сигналу про відбій", - йдеться у заяві.

У ПС перед цим повідомляли про реактивний безпілотник курсом на Дарницю.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Дніпровському районі в дворі п'ятиповерхового житлового будинку впали уламки ворожого дрона, обійшлося без загоряння.

Він також наголосив, що у напрямку столиці ще летять ворожі дрони, і закликав залишатися в укриттях.

Нагадаємо, 18 серпня російські безпілотники атакували Київську область. Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що в місті пошкоджено цивільні об’єкти, а також виникли пожежі у трьох місцях.

Згодом стало відомо, що один із ударів припав на розподільчий центр мережі магазинів EVA та інтернет-магазину EVA.UA у Броварах.

Також 18 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по Печенігах Харківської області. За останніми даними, внаслідок атаки загинули 10 цивільних.

Крім того, через тривалу повітряну тривогу на Київщині "Укрзалізниця" вносила зміни до ранкового руху приміських поїздів за маршрутом Фастів-Київ. Пасажирам пропонували скористатися альтернативними рейсами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Вибух Повітряна тривога Дрони
Новини
Закрити питання. Чи завершить Рада гучне оновлення Кабміну призначенням Хмари в Міноборони
Закрити питання. Чи завершить Рада гучне оновлення Кабміну призначенням Хмари в Міноборони
Аналітика
Чи готова РФ до миру і що Кремль готує на фронті: інтерв’ю з Вадимом Скібіцьким, ГУР
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Чи готова РФ до миру і що Кремль готує на фронті: інтерв’ю з Вадимом Скібіцьким, ГУР