У Києві пролунали вибухи на тлі атаки реактивних дронів

Ввечері вівторка, 18 серпня, у Києві пролунали вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги і атаки реактивних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та заяву Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що у столиці зараз працюють сили протиповітряної оборони.

"Небезпека зберігається, тому закликаємо не залишати укриттів до офіційного сигналу про відбій", - йдеться у заяві.

У ПС перед цим повідомляли про реактивний безпілотник курсом на Дарницю.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Дніпровському районі в дворі п'ятиповерхового житлового будинку впали уламки ворожого дрона, обійшлося без загоряння.

Він також наголосив, що у напрямку столиці ще летять ворожі дрони, і закликав залишатися в укриттях.

Нагадаємо, 18 серпня російські безпілотники атакували Київську область. Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що в місті пошкоджено цивільні об’єкти, а також виникли пожежі у трьох місцях.

Згодом стало відомо, що один із ударів припав на розподільчий центр мережі магазинів EVA та інтернет-магазину EVA.UA у Броварах.