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РФ вдень випустила по Україні понад 70 реактивних дронів: скільки збила ППО

21:05 18.08.2026 Вт
2 хв
Основним напрямком ворожого удару стала Київщина
aimg Валерій Ульяненко
РФ вдень випустила по Україні понад 70 реактивних дронів: скільки збила ППО Фото: мобільна група ППО (Getty Images)
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Сьогодні вдень російські окупанти випустили по Україні понад 70 реактивних безпілотників. Основним напрямком удару стала Київська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ.

"18 серпня 2026 року протягом денної пори (з 07.00 по 18.30) ворог завдав удару по Україні 76 реактивними БпЛА типу "Shahed". Основний напрямок удару - Київщина", - розповіли військові.

Згідно з попередніми даними, українській ППО вдалося збити/подавити понад 70 реактивних дронів росіян.

Водночас було зафіксовано влучання ворожих дронів і падіння збитих на кількох локаціях, інформація щодо наслідків уточнюється.

"Після 18.30 в повітряний простір України зайшло ще понад двадцять реактивних БпЛА! Бойова робота триває, не ігноруйте правила безпеки", - наголосили в ПС.

Російські удари 18 серпня

Нагадаємо, сьогодні ввечері в Києві пролунали вибухи на тлі атаки реактивних дронів. У Дніпровському районі уламки ворожого безпілотника впали у дворі п'ятиповерхового житлового будинку.

Зазначимо, що 18 серпня російські безпілотники атакували Київську область. Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив про пошкодження цивільних об’єктів і пожежі, які виникли у трьох місцях.

Пізніше стало відомо, що одним із місць удару став розподільчий центр мережі магазинів EVA та інтернет-магазину EVA.UA у Броварах.

Крім того, 18 серпня російські окупанти вдарили ракетами по селищу Печеніги Харківської області. За останньою інформацією, внаслідок атаки загинули 10 людей.

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