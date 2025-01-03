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РФ вдень атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

П'ятниця 03 січня 2025 20:48
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РФ вдень атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія 3 січня атакувала Україну ракетами та дронами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень п'ятниці, 3 січня, знову завдала ударів по території України. Ворог застосував ракети та безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

За даними Повітряних сил, сьогодні, з 12:00 до 20:00 противник завдав ударів ракетами різних типів:

  • 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Курській області;
  • 3-ма балістичними ракетами «Іскандер-М» по Чернігівській області;
  • трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровській області.

А також атакував 32-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку.

Станом на 20:00 було збито три ракети та 13 ворожих дронів. Ще 19 безпілотників - локаційно-втрачені.

Обстріли України

Раніше ми писали про те, що сьогодні декілька разів у низці областей України оголошувалась повітряна тривога. Зокрема, останнього разу Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару.

Під час цього російська армія завдала ракетного удару по місту Чернігів. Там вже відомо про одну жертву та поранених.

Також ворожі дрони атакували Київську область. У результаті роботи сил ППО було збито російські безпілотники. Однак також відомо про одного постраждалого.

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