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Наслідки атаки на Київську область: ППО збила ворожі дрони, відомо про пораненого

П'ятниця 03 січня 2025 20:05
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Наслідки атаки на Київську область: ППО збила ворожі дрони, відомо про пораненого Ілюстративне фото: Росія атакувала Київську області 3 січня (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдень п'ятниці, 3 січня, знову атакувала територію України ударними дронами. Цього разу ППО працювала по ворожих цілях у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.

За його даними, ворог атакував Київську область дронами протягом всього дня. Внаслідок роботи ППО було збито ворожі цілі, уламки впали на відкритих територіях. Влучань в обʼєкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.

Водночас, відомо про пораненого - осколкову рану спини отримав чоловік 1953 року народження. Наразі його госпіталізували до лікарні.

Обстріли України

Нагадаємо, сьогодні декілька разів у низці областей України оголошувалась повітряна тривога. Тоді Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару.

Зокрема, під час одного з таких випадків російська армія завдала ракетного удару по місту Чернігів. Там вже відомо про одну жертву та поранених.

А до того ворожі дрони атакували також столицю України Київ. У результаті роботи сил ППО уламки БпЛА впали в Голосіївському та Дарницькому районах.

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Київська область ППО Війна в Україні Атака дронів
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