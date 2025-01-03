У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики з Курська

У Києві та низці областей сьогодні, 3 січня, вдень оголосили повітряну тривогу. Причиною є загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Станом на 16:27 повітряну тривогу оголосили в Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій, Рівненській, Волинській, Львівській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Фото: карта повітряних тривог (скріншот) "Загроза застосування балістики з Курська! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні Повітряних сил. Також військові уточнили, що в Чернігівській області зафіксували швидкісну ціль. Ще одну ціль помітили у Рівненській області. Після цього Повітряні сили закликали жителів Львова пройти в укриття.