РФ днем атаковала Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО

Российская Федерация днем пятницы, 3 января, снова нанесла удары по территории Украины. Враг применил ракеты и беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, сегодня, с 12:00 до 20:00 противник нанес удары ракетами различных типов:

5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 по Курской области;

3-мя баллистическими ракетами "Искандер-М" по Черниговской области;

тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Днепропетровской области.

А также атаковал 32-мя ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с северо-восточного направления.

По состоянию на 20:00 было сбито три ракеты и 13 вражеских дронов. Еще 19 беспилотников - локационно-потерянные.

Обстрелы Украины

Ранее мы писали о том, что сегодня несколько раз в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога. В частности, в последний раз Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара.

Во время этого российская армия нанесла ракетный удар по городу Чернигов. Там уже известно об одной жертве и раненых.