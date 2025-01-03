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РФ днем атаковала Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО

Пятница 03 января 2025 20:48
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РФ днем атаковала Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО Иллюстративное фото: Россия 3 января атаковала Украину ракетами и дронами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем пятницы, 3 января, снова нанесла удары по территории Украины. Враг применил ракеты и беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, сегодня, с 12:00 до 20:00 противник нанес удары ракетами различных типов:

  • 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 по Курской области;
  • 3-мя баллистическими ракетами "Искандер-М" по Черниговской области;
  • тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Днепропетровской области.

А также атаковал 32-мя ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с северо-восточного направления.

По состоянию на 20:00 было сбито три ракеты и 13 вражеских дронов. Еще 19 беспилотников - локационно-потерянные.

Обстрелы Украины

Ранее мы писали о том, что сегодня несколько раз в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога. В частности, в последний раз Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара.

Во время этого российская армия нанесла ракетный удар по городу Чернигов. Там уже известно об одной жертве и раненых.

Также вражеские дроны атаковали Киевскую область. В результате работы сил ПВО были сбиты российские беспилотники. Однако также известно об одном пострадавшем.

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