Головна » Новини » Війна в Україні

РФ вдарила по житловому будинку у Кривому Розі, є загиблі

20:06 12.05.2026 Вт
2 хв
Аварійно-рятувальну операцію триває
aimg Валерій Ульяненко
РФ вдарила по житловому будинку у Кривому Розі, є загиблі Ілюстративне фото: український рятувальник (facebook.com DSNSKyiv)
У вівторок, 12 травня, росіяни завдали удару по житловому будинку у Кривому Розі. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та допис голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.

"Влучання у житловий будинок. Є загиблі та поранені. Розпочали аварійно-рятувальну операцію", - йдеться у заяві Вілкула.

Ганжа уточнив, що внаслідок ворожого обстрілу загинули дві людини. Він додав, що на місці влучання виникла пожежа, наслідки ворожої атаки наразі уточнюються.

Оновлено о 20:24

Вілкул розповів, що відбулося пряме влучення "Шахеда" в житловий будинок. Внаслідок ворожої атаки загинули 43-річний чоловік та 65-річна жінка.

"Маленькій дев'ятимісячній дівчинці відірвало ніжку - на швидкій уже евакуйовано до лікарні, їй надається вся необхідна допомога. Пожежа вже загашена, йде ліквідація наслідків", - наголосив він.

Оновлено о 21:13

Ганжа повідомив, що через ворожу атаку на Кривий Ріг постраждали четверо людей.

"9-місячну дівчинку госпіталізували. Вона в реанімації у важкому стані. У лікарні й 23-річна жінка. Вона у стані середньої тяжкості. Жінки 45 та 74 років лікуватимуться амбулаторно", - йдеться у його заяві.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський назвав ворожий удар по житловому будинку в Кривому Розі "цинічним та позбавленим будь-якого військового сенсу".

"Росія після закінчення часткової триденної тиші продовжує вбивати та калічити українців, і тому тиск на неї не має жодним чином послаблюватися", - наголосив він.

Нагадаємо, зранку 5 травня росіяни попри оголошений Україною "режим тиші" обстріляли Кривий Ріг "Шахедами", було пошкоджено інфраструктуру.

У Нікопольському районі противник атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську і Томаківську громади. Пошкоджені адмінбудівля, готель, багатоквартирні й приватні будинки, автомобілі.

Перед цим окупанти били по Кривому Рогу зранку 2 травня - тоді росіяни намагалися атакувати об'єкт інфраструктури. У місті внаслідок атаки сталася пожежа та понівечена інфраструктура.

Обстріл України в ніч на 12 травня

З вечора 11 травня по ранок 12 травня російські окупанти атакували Україну 216 дронами-камікадзе типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами "Пародія".

Згідно з попередніми даними, станом на ранок ППО збила або подавила 192 ворожих дрони на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 25 бузпілотників на 10 локаціях.

