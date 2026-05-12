РФ вдарила по житловому будинку у Кривому Розі, є загиблі
У вівторок, 12 травня, росіяни завдали удару по житловому будинку у Кривому Розі. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та допис голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.
"Влучання у житловий будинок. Є загиблі та поранені. Розпочали аварійно-рятувальну операцію", - йдеться у заяві Вілкула.
Ганжа уточнив, що внаслідок ворожого обстрілу загинули дві людини. Він додав, що на місці влучання виникла пожежа, наслідки ворожої атаки наразі уточнюються.
Оновлено о 20:24
Вілкул розповів, що відбулося пряме влучення "Шахеда" в житловий будинок. Внаслідок ворожої атаки загинули 43-річний чоловік та 65-річна жінка.
"Маленькій дев'ятимісячній дівчинці відірвало ніжку - на швидкій уже евакуйовано до лікарні, їй надається вся необхідна допомога. Пожежа вже загашена, йде ліквідація наслідків", - наголосив він.
Оновлено о 21:13
Ганжа повідомив, що через ворожу атаку на Кривий Ріг постраждали четверо людей.
"9-місячну дівчинку госпіталізували. Вона в реанімації у важкому стані. У лікарні й 23-річна жінка. Вона у стані середньої тяжкості. Жінки 45 та 74 років лікуватимуться амбулаторно", - йдеться у його заяві.
Реакція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський назвав ворожий удар по житловому будинку в Кривому Розі "цинічним та позбавленим будь-якого військового сенсу".
"Росія після закінчення часткової триденної тиші продовжує вбивати та калічити українців, і тому тиск на неї не має жодним чином послаблюватися", - наголосив він.
Нагадаємо, зранку 5 травня росіяни попри оголошений Україною "режим тиші" обстріляли Кривий Ріг "Шахедами", було пошкоджено інфраструктуру.
У Нікопольському районі противник атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську і Томаківську громади. Пошкоджені адмінбудівля, готель, багатоквартирні й приватні будинки, автомобілі.
Перед цим окупанти били по Кривому Рогу зранку 2 травня - тоді росіяни намагалися атакувати об'єкт інфраструктури. У місті внаслідок атаки сталася пожежа та понівечена інфраструктура.
Обстріл України в ніч на 12 травня
З вечора 11 травня по ранок 12 травня російські окупанти атакували Україну 216 дронами-камікадзе типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами "Пародія".
Згідно з попередніми даними, станом на ранок ППО збила або подавила 192 ворожих дрони на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 25 бузпілотників на 10 локаціях.