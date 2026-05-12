ППО збила понад 200 дронів за ніч, атака триває, - Повітряні Сили
Уночі Росія запустила по Україні понад 200 дронів. ППО збила майже всі із них, але атака ще триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Повітряних Сил України.
216 дронів за одну ніч
З вечора 11 травня по ранок 12 травня противник атакував Україну 216 ударними безпілотниками - типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами "Пародія".
Запуски здійснювали з декількох напрямків:
- Брянськ, Шаталово, Курськ, Орел - з боку Росії;
- Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - також з території РФ;
- тимчасово окупований Донецьк та Гвардійське (ТОТ АР Крим).
192 збиті та подавлені
За попередніми даними станом на 09:30, ППО збила або подавила 192 ворожих безпілотники на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.
Зафіксовано влучання 25 дронів на 10 локаціях. Ще на 5 локаціях впали уламки збитих безпілотників.
Станом на ранок в повітряному просторі залишається до десяти ворожих безпілотників.
Нагадаємо, цієї ночі внаслідок атаки на Київщині дрон влучив у дитячий садок, у столиці уламки збитого безпілотника впали на 16-поверховий житловий будинок. Є поранені та загиблі в кількох регіонах унаслідок атаки РФ.
Як повідомляє РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вирішила завершити часткову тишу, а Україна діятиме дзеркально у відповідь на всі кроки РФ.