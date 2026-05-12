ППО збила понад 200 дронів за ніч, атака триває, - Повітряні Сили

10:55 12.05.2026 Вт
2 хв
Чим атакував ворог в ніч на 12 травня?
aimg Олена Чупровська
ППО збила понад 200 дронів за ніч, атака триває, - Повітряні Сили Фото: як Росія атакувала Україну вночі 12 травня (GettyImages)
Уночі Росія запустила по Україні понад 200 дронів. ППО збила майже всі із них, але атака ще триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Повітряних Сил України.

216 дронів за одну ніч

З вечора 11 травня по ранок 12 травня противник атакував Україну 216 ударними безпілотниками - типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами "Пародія".

Запуски здійснювали з декількох напрямків:

  • Брянськ, Шаталово, Курськ, Орел - з боку Росії;
  • Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - також з території РФ;
  • тимчасово окупований Донецьк та Гвардійське (ТОТ АР Крим).

192 збиті та подавлені

ППО збила понад 200 дронів за ніч, атака триває, - Повітряні СилиФото: як відпрацювала ППО цієї ночі (t.me/kpszsu)

За попередніми даними станом на 09:30, ППО збила або подавила 192 ворожих безпілотники на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Зафіксовано влучання 25 дронів на 10 локаціях. Ще на 5 локаціях впали уламки збитих безпілотників.

Станом на ранок в повітряному просторі залишається до десяти ворожих безпілотників.

Нагадаємо, цієї ночі внаслідок атаки на Київщині дрон влучив у дитячий садок, у столиці уламки збитого безпілотника впали на 16-поверховий житловий будинок. Є поранені та загиблі в кількох регіонах унаслідок атаки РФ.

Як повідомляє РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вирішила завершити часткову тишу, а Україна діятиме дзеркально у відповідь на всі кроки РФ.

ППО Вибух Війна в Україні Атака дронів
Горіли дитсадок та залізниця, є поранені: усе про наслідки атаки РФ після "перемир'я"
