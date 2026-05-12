РФ ударила по жилому дому в Кривом Роге, есть погибшие
Во вторник, 12 мая, россияне нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге. В результате обстрела есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и сообщение главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.
"Попадание в жилой дом. Есть погибшие и раненые. Начали аварийно-спасательную операцию", - говорится в заявлении Вилкула.
Ганжа уточнил, что в результате вражеского обстрела погибли два человека. Он добавил, что на месте попадания возник пожар, последствия вражеской атаки пока уточняются.
Обновлено в 20:24
Вилкул рассказал, что произошло прямое попадание "Шахеда" в жилой дом. В результате вражеской атаки погибли 43-летний мужчина и 65-летняя женщина.
"Маленькой девятимесячной девочке оторвало ножку - на скорой уже эвакуировали в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь. Пожар уже потушен, идет ликвидация последствий", - подчеркнул он.
Обновлено в 21:13
Ганжа сообщил, что из-за вражеской атаки на Кривой Рог пострадали четыре человека.
"9-месячную девочку госпитализировали. Она в реанимации в тяжелом состоянии. В больнице и 23-летняя женщина. Она в состоянии средней тяжести. Женщины 45 и 74 лет будут лечиться амбулаторно", - говорится в его заявлении.
Реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский назвал вражеский удар по жилому дому в Кривом Роге "циничным и лишенным всякого военного смысла".
"Россия после окончания частичной трехдневной тишины продолжает убивать и калечить украинцев, и поэтому давление на нее не должно никоим образом ослабляться", - подчеркнул он.
Напомним, утром 5 мая россияне, несмотря на объявленный Украиной "режим тишины" обстреляли Кривой Рог "Шахедами", была повреждена инфраструктура.
В Никопольском районе противник атаковал дронами и артиллерией Никополь, Марганецкую, Покровскую, Червоногригорьевскую и Томаковскую громады. Повреждены админздание, гостиница, многоквартирные и частные дома, автомобили.
Перед этим оккупанты били по Кривому Рогу утром 2 мая - тогда россияне пытались атаковать объект инфраструктуры. В городе в результате атаки произошел пожар и изуродована инфраструктура.
Обстрел Украины в ночь на 12 мая
С вечера 11 мая по утро 12 мая российские оккупанты атаковали Украину 216 дронами-камикадзе типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия".
Согласно предварительным данным, по состоянию на утро ПВО сбила или подавила 192 вражеских дрона на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 25 бузпилотников на 10 локациях.