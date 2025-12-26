РФ вдарила "Шахедами" по Волині: тисячі людей залишились без світла

Обстріл України 26 грудня

Нагадаємо, Повітряні сили повідомили, що в ніч на 26 грудня РФ атакувала Україну, застосувавши балістичну ракету "Іскандер-М" та 99 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 73 ворожі безпілотники.

Зокрема, окупанти всю ніч завдавали ударів по енергетичній на портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок обстрілів є пошкодження та перебої зі світлом.

Під ударами російських безпілотників опинився і термінал на Миколаївщині. Зокрема, пошкоджене судно під прапором Ліберії.

Також відомо, що росіяни атакували два енергооб'єкти ДТЕК на півдні Одеської області. Для відновлення обладнання потрібен час, оскільки окупанти завдали серйозних пошкоджень.

Також окупанти вдарили по залізничій станції у Ковелі. Пошкоджено локомотив та вантажний вагон.

Крім того, росіяни атакували Миколаїв та передмістя кількома ударними дронами, попередньо типу "Молнія". Внаслідок обстрілу частина Миколаївського району залишилася без світла.