РФ ударила "Шахедами" по Волыни: тысячи людей остались без света

Обстрел Украины 26 декабря

Напомним, Воздушные силы сообщили, что в ночь на 26 декабря РФ атаковала Украину, применив баллистическую ракету "Искандер-М" и 99 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 73 вражеских беспилотника.

В частности, оккупанты всю ночь наносили удары по энергетической на портовой инфраструктуре Одесской области. В результате обстрелов есть повреждения и перебои со светом.

Под ударами российских беспилотников оказался и терминал на Николаевщине. В частности, повреждено судно под флагом Либерии.

Также известно, что россияне атаковали два энергообъекта ДТЭК на юге Одесской области. Для восстановления оборудования требуется время, поскольку оккупанты нанесли серьезные повреждения.

Также оккупанты ударили по железнодорожной станции в Ковеле. Повреждены локомотив и грузовой вагон.

Кроме того, россияне атаковали Николаев и пригород несколькими ударными дронами, предварительно типа "Молния". В результате обстрела часть Николаевского района осталась без света.