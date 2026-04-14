РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые, много "тяжелых" (фото)

Сегодня, 14 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Днепру. Пострадали 25 человек, среди них много "тяжелых". Есть и погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжу и Воздушные силы ВСУ .

Повреждены по меньшей мере три автомобиля.

На фотографиях с места происшествия видны масштабы удара: в магазинах поблизости выбиты окна, на улицах - следы взрыва.

Фото: В ОВА показали последствия удара по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)

В Днепре уже есть четверо погибших, сообщает Ганжа. Количество пострадавших возросло до 25.

Все они госпитализированы. Волонтеры оказывали первую помощь раненым прямо на улице.

В результате атаки ранены 15 человек:

После попадания в городе вспыхнул пожар. На месте работают экстренные службы.

Около 11:29 Воздушные силы объявили угрозу баллистического вооружения. Через несколько минут поступило сообщение: "Днепр! Ракета!"

Напомним, сегодня в течение дня Россия уже несколько раз атаковала Чернигов.

Как сообщало РБК-Украина, один из "Шахедов" попал в админздание в центре города - повреждены окна и двери, два человека получили ранения.

Накануне, 13 апреля, Россия ударила по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины.

"Укрзализныця" заблаговременно эвакуировала около 500 пассажиров пригородного поезда - после остановки состав обстреляли, однако никто не пострадал.