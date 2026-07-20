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РФ вдарила ракетами по Одещині, серед постраждалих - однорічна дитина

14:02 20.07.2026 Пн
1 хв
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу
aimg Олена Чупровська
Фото: Рф атакувала Одещину (t.me. оdeskaODA)

Росія вдарила Одещині ракетами. Є пошкодження та постраждалі, серед них - маленька дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Що відомо про наслідки удару

Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів загорівся дах двоповерхового будинку. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

В іншому населеному пункті пошкоджені:

  • два житлові будинки;
  • гаражне приміщення;
  • легковий автомобіль.

Також дісталося сонячним панелям одного з місцевих підприємств.

Є постраждалі, серед них дитина

Через ракетний удар постраждали троє людей - дві жінки та дівчинка віком 1 рік 10 місяців.

Одну з жінок госпіталізували. Дитині медичну допомогу надали амбулаторно, без госпіталізації.

Наразі на місцях влучань тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

РФ продовжує масовані атаки на українські регіони, застосовуючи різні типи озброєння.

Сьогодні Росія вперше застосувала керовану авіабомбу по Павлограду - таких ударів по місту до цього не фіксували. Наслідком стали руйнування та постраждалі серед місцевих жителів.

Тим часом гібридні цілі, що поєднують дрон і ракету, РФ застосовує дедалі частіше. Це ускладнює роботу українських засобів протиповітряної оборони.

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ОдесаВійна в Україні