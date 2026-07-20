РФ вдарила ракетами по Одещині, серед постраждалих - однорічна дитина

РФ продовжує масовані атаки на українські регіони, застосовуючи різні типи озброєння.

Сьогодні Росія вперше застосувала керовану авіабомбу по Павлограду - таких ударів по місту до цього не фіксували. Наслідком стали руйнування та постраждалі серед місцевих жителів.

Тим часом гібридні цілі, що поєднують дрон і ракету, РФ застосовує дедалі частіше. Це ускладнює роботу українських засобів протиповітряної оборони.