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Гібрид дрона і ракети: РФ дедалі частіше б'є по Україні боєприпасами "Бандероль"

13:19 20.07.2026 Пн
2 хв
Ворожа зброя здатна розвивати швидкість до 600 кілометрів на годину
aimg Валерій Ульяненко
Гібрид дрона і ракети: РФ дедалі частіше б'є по Україні боєприпасами "Бандероль" Фото: дрон "Оріон", що є носієм "Бандеролей" (росЗМІ)
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Росіяни почали частіше використовувати реактивні безпілотники та гибридні баражуючі боєприпаси або малогабаритні крилаті ракети "Бандероль" для ударів по Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, боєприпас "Бандероль" є своєрідним гібридом дрона та ракети. Частка реактивних безпілотників у ворожих атаках постійно зростає, і росіяни все частіше застосовують їх на різних напрямках.

Водночас він зазначив, що "Бандероль" є звичайною ціллю для української протиповітряної оборони.

"Параметри польоту в нього схожі до крилатої ракети - близько 600 кілометрів на годину", - сказав Ігнат.

Через таку високу швидкість для перехоплення подібних дронів українські військові залучають як зенитні керовані ракети, так і авіацію.

Звідки ворог запускає такі дрони

Зазвичай баражуючі боєприпаси "Бандероль" запускають із російських безпілотників "Оріон", які патрулюють над акваторією Чорного моря.

Саме з них окупанти найчастіше завдавали ударів по Миколаївській та Одеській областях. Втім, застосовувати цей боєприпас можуть й інші літальні апарати.

Особливості "Бандеролі"

"Бандероль" (S8000) - російський баражуючий боєприпас або малогабаритна крилата ракета з реактивним двигуном. Це гібрид дрона та ракети, розроблений підсанкційною групою "Кронштадт".

Характеристики баражуючого боєприпасу:

  • має боєголовку ОФБЧ-150 із 50 кг вибухової речовини;
  • може пролітати до 500 км, але максимально ЗСУ фіксували удари на відстані 300 км;
  • зазвичай летить на висоті 400-2000 м, але перед ударом опускається до 200 м;
  • здатен активно маневрувати під час польоту: щоб розвернутися назад, ракеті потрібна відстань 2,5 км;
  • наводиться за сигналами супутникової навігації, схильний до впливу РЕБ, але має систему автономної навігації.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні РФ атакувала Україну керованими авіаційними ракетами, дронами-камікадзе, баражуючими боєприпасами та дронами-імітаторами.

Повітряні сили ЗСУ збили/подавили 81 ворожих безпілотників типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Сталося влучання ракети та дев'яти ударних дронів на дев'яти локаціях, одна ракета не досягла своєї цілі.

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Російська Федерація Повітряні сили України Війна в Україні Ракети
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