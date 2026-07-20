Росія вперше вдарила КАБом по Павлограду, серед постраждалих - однорічна дівчинка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, допис голови Обласної ради Миколи Лукашука та ДСНС .

Унаслідок ворожого удару загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла до 13 осіб. Серед поранених 11 людей госпіталізовано у стані середньої тяжкості (зокрема 13-річна дівчинка), двоє цивільних лікуватимуться амбулаторно. Серед інших обстежуваних - однорічна дівчинка.

В ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, у кількох квартирах та на прилеглій території спалахнули пожежі, понівечені автомобілі.

За словами Лукашука, Росія вперше вдарила по Павлограду модернізованим КАБом.

"Павлоград жив під ракетами і "шахедами", але КАБів не знав. Тепер ворог модернізує ці бомби і дістає ними глибше. На жаль, для Павлограда це нова реальність", - зазначив він.

Фото: наслідки удару КАБом по Павлограду (t.me/dsns_telegram)

Він закликав місцевих жителів не ігнорувати повітряні тривоги, а також стежити за повідомленнями Повітряних сил і моніторингових пабліків.