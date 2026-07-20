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Росія вперше вдарила КАБом по Павлограду, серед постраждалих - однорічна дівчинка

12:05 20.07.2026 Пн
2 хв
11 людей, в тому числі 13-річна дівчинка, госпіталізовані у стані середньої тяжкості
aimg Валерій Ульяненко
Росія вперше вдарила КАБом по Павлограду, серед постраждалих - однорічна дівчинка Фото: наслідки удару КАБом по Павлограду (t.me/dsns_telegram)
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Росіяни вперше вдарили керованою авіабомбою по Павлограду Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинули двоє людей, щонайменше 13 цивільних дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, допис голови Обласної ради Миколи Лукашука та ДСНС.

Унаслідок ворожого удару загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла до 13 осіб. Серед поранених 11 людей госпіталізовано у стані середньої тяжкості (зокрема 13-річна дівчинка), двоє цивільних лікуватимуться амбулаторно. Серед інших обстежуваних - однорічна дівчинка.

В ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, у кількох квартирах та на прилеглій території спалахнули пожежі, понівечені автомобілі.

За словами Лукашука, Росія вперше вдарила по Павлограду модернізованим КАБом.

"Павлоград жив під ракетами і "шахедами", але КАБів не знав. Тепер ворог модернізує ці бомби і дістає ними глибше. На жаль, для Павлограда це нова реальність", - зазначив він.

Фото: наслідки удару КАБом по Павлограду (t.me/dsns_telegram)

Він закликав місцевих жителів не ігнорувати повітряні тривоги, а також стежити за повідомленнями Повітряних сил і моніторингових пабліків.

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок удару російських КАБів 19 липня загинули двоє людей, ще щонайменше десятеро були поранені.

Російські авіабомби зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку. У сусідній дев'ятиповерхівці пошкоджені вікна та балкони. Крім того, пошкодження отримали і приватні будинки.

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