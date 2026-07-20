РФ ударила ракетами по Одесщине, среди пострадавших – годовалый ребенок

РФ продолжает массированные атаки на украинские регионы, применяя разные типы вооружения.

Сегодня Россия впервые применилауправляемую авиабомбу по Павлограду - таких ударов по городу до этого не фиксировали. Следствием послужили разрушения и пострадавшие среди местных жителей.

Между тем гибридные цели, сочетающие дрон и ракету, РФ применяет все чаще. Это усложняет работу украинских средств противовоздушной обороны.