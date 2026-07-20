РФ вдарила ракетами по Одещині, серед постраждалих - однорічна дитина

Росія вдарила Одещині ракетами. Є пошкодження та постраждалі, серед них - маленька дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Наразі на місцях влучань тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Одну з жінок госпіталізували. Дитині медичну допомогу надали амбулаторно, без госпіталізації.

Через ракетний удар постраждали троє людей - дві жінки та дівчинка віком 1 рік 10 місяців.

Також дісталося сонячним панелям одного з місцевих підприємств.

Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів загорівся дах двоповерхового будинку. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

РФ продовжує масовані атаки на українські регіони, застосовуючи різні типи озброєння.

Сьогодні Росія вперше застосувала керовану авіабомбу по Павлограду - таких ударів по місту до цього не фіксували. Наслідком стали руйнування та постраждалі серед місцевих жителів.

Тим часом гібридні цілі, що поєднують дрон і ракету, РФ застосовує дедалі частіше. Це ускладнює роботу українських засобів протиповітряної оборони.