ua en ru
Пн, 20 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ вдарила ракетами по Одещині, серед постраждалих - однорічна дитина

14:02 20.07.2026 Пн
1 хв
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу
aimg Олена Чупровська
РФ вдарила ракетами по Одещині, серед постраждалих - однорічна дитина Фото: Рф атакувала Одещину (t.me. оdeskaODA)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росія вдарила Одещині ракетами. Є пошкодження та постраждалі, серед них - маленька дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Що відомо про наслідки удару

Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів загорівся дах двоповерхового будинку. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

В іншому населеному пункті пошкоджені:

  • два житлові будинки;
  • гаражне приміщення;
  • легковий автомобіль.

Також дісталося сонячним панелям одного з місцевих підприємств.

Є постраждалі, серед них дитина

Через ракетний удар постраждали троє людей - дві жінки та дівчинка віком 1 рік 10 місяців.

Одну з жінок госпіталізували. Дитині медичну допомогу надали амбулаторно, без госпіталізації.

Наразі на місцях влучань тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

РФ продовжує масовані атаки на українські регіони, застосовуючи різні типи озброєння.

Сьогодні Росія вперше застосувала керовану авіабомбу по Павлограду - таких ударів по місту до цього не фіксували. Наслідком стали руйнування та постраждалі серед місцевих жителів.

Тим часом гібридні цілі, що поєднують дрон і ракету, РФ застосовує дедалі частіше. Це ускладнює роботу українських засобів протиповітряної оборони.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Одеса Війна в Україні
Новини
Сирський розкрив стан справ у Костянтинівці, куди зайшли росіяни
Сирський розкрив стан справ у Костянтинівці, куди зайшли росіяни
Аналітика
Чи вистачить Україні газу та світла взимку: до чого готуватись у новому опалювальному сезоні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні газу та світла взимку: до чого готуватись у новому опалювальному сезоні