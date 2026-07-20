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РФ ударила ракетами по Одесщине, среди пострадавших – годовалый ребенок

14:02 20.07.2026 Пн
1 мин
Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрела
aimg Елена Чупровская
РФ ударила ракетами по Одесщине, среди пострадавших – годовалый ребенок Фото: Россия атаковала Одесщину (t.me. оdeskaODA)
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Россия ударила в Одесскую область ракетами. Есть повреждения и пострадавшие, среди них - маленький ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Что известно о последствиях удара

В результате обстрела в одном из населенных пунктов загорелась крыша двухэтажного дома. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

В другом населенном пункте повреждены:

  • два жилых дома;
  • гаражное помещение;
  • легковой автомобиль.

Также досталось солнечным панелям одного из местных предприятий.

Есть пострадавшие, среди них ребенок

Из-за ракетного удара пострадали три человека - две женщины и девочка в возрасте 1 года 10 месяцев.

Одну из женщин госпитализировали. Ребёнку медицинскую помощь оказали амбулаторно, без госпитализации.

В настоящее время на местах попадания продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.

РФ продолжает массированные атаки на украинские регионы, применяя разные типы вооружения.

Сегодня Россия впервые применилауправляемую авиабомбу по Павлограду - таких ударов по городу до этого не фиксировали. Следствием послужили разрушения и пострадавшие среди местных жителей.

Между тем гибридные цели, сочетающие дрон и ракету, РФ применяет все чаще. Это усложняет работу украинских средств противовоздушной обороны.

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