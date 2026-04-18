РФ вдарила по порту та логістиці на Одещині: виникла пожежа, є пошкодження

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 18 квітня ворог атакував важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі Чернігівської області. Внаслідок удару знеструмлено 380 тисяч абонентів.

Також російські окупанти завдали удару безпілотником по приватному житловому будинку в місті Богодухів Харківської області.

Окрім того, цієї ночі російські війська атакували безпілотниками житлові райони Запоріжжя. Відомо про постраждалого, виникли пожежі.