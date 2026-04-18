РФ ударила по порту и логистике в Одесской области: возник пожар, есть повреждения

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 18 апреля враг атаковал важный энергообъект в Нежинском районе Черниговской области. В результате удара обесточены 380 тысяч абонентов.

Также российские оккупанты нанесли удар беспилотником по частному жилому дому в городе Богодухов Харьковской области.

Кроме того, этой ночью российские войска атаковали беспилотниками жилые районы Запорожья. Известно о пострадавшем, возникли пожары.