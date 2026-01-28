РФ ударила по порту "Южный" под Одессой: кадры пожара и разрушений
Российские войска ночью атаковали инфраструктуру порта "Южный" под Одессой. Из-за обстрелов возникло несколько пожаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.
"В Одесской области армия РФ ударила БпЛА по территории порта, разрушены логистические элементы, повреждены ангары, локомотив, производственные здания. Возник пожар", - отметил Кулеба.
По его словам, по состоянию на утро продолжается ликвидация повреждений экстренными службами и работниками порта.
В Администрации морских портов Украины добавили, что из-за атаки на порт Южный зафиксировано повреждение объектов производственной и железнодорожной инфраструктуры.
Обстрел Украины 28 января
В ночь на 28 января Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 146 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 103 вражеских беспилотника.
Так, враг нанес удары по столице Украины. В результате обстрела в Голосеевском районе столицы повреждена многоэтажка и несколько авто.
Кроме того, под утро армия РФ ударила по Запорожью. Пострадали два человека. Также в результате пожара, который возник на месте попадания, пострадали более 100 квартир и 20 машин.
Также в ночь на 28 января Россия снова обстреляла Одессу. Были применены ударные беспилотники, несколько объектов, включая религиозный комплекс и жилую застройку, получили повреждения, однако предварительно пострадавших нет.
