РФ вдарила по Охтирці: дрон влучив у висотку, є постраждалі

"Трьома ударними БпЛА росія атакувала Охтирську громаду цієї ночі Поцілили у багатоповерхівку. Є постраждалі: попередньо п’ятеро цивільних перебувають у лікарні, медики надають необхідну допомогу", - повідомив Григоров.

За його словами, інформація щодо стану людей та пошкоджень уточнюється. Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки.

"Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі. Цинічно й підло. Вкотре - у той час, коли люди спали у своїх оселях", - йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

Відомо, що загроза ворожих ударів в області зберігається.

Оновлено о 1:32

Кількість постраждалих зросла до семи, повідомили в Сумській ОВА.

Також є інформація щодо багатоповерхівки, у яку влучили.

"Будинок зазнав масштабних пошкоджень. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися у підвал, частину - деблокували з пошкоджених поверхів", - йдеться у повідомленні.

Фото: росіяни підло атакували цивільних (t.me/hryhorov_oleg)