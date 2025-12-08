РФ ударила по Ахтырке: дрон попал в высотку, есть пострадавшие

"Тремя ударными БпЛА россия атаковала Ахтырскую общину этой ночью Поцелили в многоэтажку. Есть пострадавшие: предварительно пятеро гражданских находятся в больнице, медики оказывают необходимую помощь", - сообщил Григоров.

По его словам, информация о состоянии людей и повреждениях уточняется. Продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий атаки.

"Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре. Цинично и подло. В очередной раз - в то время, когда люди спали в своих домах", - говорится в сообщении Сумской ОГА.

Известно, что угроза вражеских ударов в области сохраняется.

Обновлено по состоянию на 1:32

Число пострадавших возросло до семи, сообщили в Сумской ОВА.

Также есть информация о многоэтажке, в которую попали.

"Дом получил масштабные повреждения. Часть жителей, услышав угрозу, успела спуститься в подвал, часть - деблокировали с поврежденных этажей", - говорится в сообщении.

Фото: россияне подло атаковали гражданских (t.me/hryhorov_oleg)