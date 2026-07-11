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РФ вдарила по об’єкту критичної інфраструктури в Чернігові, є поранений

13:40 11.07.2026 Сб
1 хв
Що відомо про наслідки атаки?
aimg Тетяна Степанова
Фото: Росія вдарила по об’єкту критичної інфраструктури в Чернігові (facebook.comDSNSKyi)

Російські війська вдень 11 липня завдали удару по по об’єкту критичної інфраструктури в Чернігові. Постраждав співробітник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради.

"Ворогом завдано удару по об’єкту критичної інфраструктури в Чернігові. Унаслідок ворожої атаки поранення отримав співробітник об’єкта", - повідомили в міськраді.

Крім того, за попередньою інформацією, пошкоджено вікна у трьох приватних житлових будинках.

Кореспондент РБК-Україна повідомляє, що у Чернігові ще лунають вибухи.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 11 липня Росія атакувала Україну балістичними та кераваними авіаційними ракетами, а також 121 ударним дроном. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання.

Зокрема, російські війська вкотре атакували балістикою Київ. Влучання зафіксовані у декількох районах столиці, постраждали 11 людей, серед них - дитина.

Вранці 11 липня Харків опинився під ударом російських безпілотників. Один із них влучив у цивільне підприємство, внаслідок чого є постраждалі.

Також росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Загинули дві людини, один чоловік поранений.

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