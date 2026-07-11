РФ вдарила по об’єкту критичної інфраструктури в Чернігові, є поранений

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 11 липня Росія атакувала Україну балістичними та кераваними авіаційними ракетами, а також 121 ударним дроном. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання.

Зокрема, російські війська вкотре атакували балістикою Київ. Влучання зафіксовані у декількох районах столиці, постраждали 11 людей, серед них - дитина.

Вранці 11 липня Харків опинився під ударом російських безпілотників. Один із них влучив у цивільне підприємство, внаслідок чого є постраждалі.

Також росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Загинули дві людини, один чоловік поранений.