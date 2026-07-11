ППО збила більшість дронів, але балістика прорвалася: деталі нічної атаки РФ

У ніч на 11 липня Росія атакувала Україну балістичними та кераваними авіаційними ракетами, а також 121 ударним дроном. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі ворог атакував Україну:

6 балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 із Брянської області РФ;

4 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Криму;

2 протирадіолокаційними ракетами Х-31 з акваторії Чорного моря;

121 ударним безпілотником типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ; ТОТ Донецької обл.; Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 111 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет, 2 керованих авіаційних ракет та 7 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Інформація щодо двох протирадіолокаційних ракет уточнюється, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередии у Повітряних силах.