ППО збила більшість дронів, але балістика прорвалася: деталі нічної атаки РФ
У ніч на 11 липня Росія атакувала Україну балістичними та кераваними авіаційними ракетами, а також 121 ударним дроном. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі ворог атакував Україну:
- 6 балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 із Брянської області РФ;
- 4 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Криму;
- 2 протирадіолокаційними ракетами Х-31 з акваторії Чорного моря;
- 121 ударним безпілотником типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ; ТОТ Донецької обл.; Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим.
За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 111 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичних ракет, 2 керованих авіаційних ракет та 7 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Інформація щодо двох протирадіолокаційних ракет уточнюється, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередии у Повітряних силах.
Атака на Київ та дефіцит антибалістики
Нагадаємо, у ніч на 11 липня російські війська вкотре атакували балістикою Київ. Влучання зафіксовані у декількох районах столиці, постраждали 10 людей, серед них - дитина.
Зазначимо, в Україні дефіцит ракет для систем ППО, які можуть перехоплювати балістику. Через це системи Patriot довелося перевести з автоматичного на ручний режим роботи.
Рніше ми повідомляли, що Україна під час атак РФ у червні знищила переважну більшість ударних дронів. Проте відсоток збиття балістичних ракет впало до 40.
Так, ППО збила 89% повітряних цілей під час масованих російських атак.
Загалом Росія випустила по Україні за місяць майже 6000 дронів і ракет. З них українські сили знищили майже 5300.
Найбільшим викликом залишаються балістичні ракети. Їхнє перехоплення потребує значної кількості ракет РАС-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot.