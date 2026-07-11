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ППО збила більшість дронів, але балістика прорвалася: деталі нічної атаки РФ

09:07 11.07.2026 Сб
2 хв
Скільки цілей запустила Росія по Україні і як відпрацювала ППО?
aimg Тетяна Степанова
ППО збила більшість дронів, але балістика прорвалася: деталі нічної атаки РФ Фото: сили ППО цієї ночі збили 2 ракети Х-59/69 та 111 ударних дронів (Getty Images)
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У ніч на 11 липня Росія атакувала Україну балістичними та кераваними авіаційними ракетами, а також 121 ударним дроном. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі ворог атакував Україну:

  • 6 балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 із Брянської області РФ;
  • 4 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Криму;
  • 2 протирадіолокаційними ракетами Х-31 з акваторії Чорного моря;
  • 121 ударним безпілотником типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ; ТОТ Донецької обл.; Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 111 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет, 2 керованих авіаційних ракет та 7 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Інформація щодо двох протирадіолокаційних ракет уточнюється, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередии у Повітряних силах.

Атака на Київ та дефіцит антибалістики

Нагадаємо, у ніч на 11 липня російські війська вкотре атакували балістикою Київ. Влучання зафіксовані у декількох районах столиці, постраждали 10 людей, серед них - дитина.

Зазначимо, в Україні дефіцит ракет для систем ППО, які можуть перехоплювати балістику. Через це системи Patriot довелося перевести з автоматичного на ручний режим роботи.

Рніше ми повідомляли, що Україна під час атак РФ у червні знищила переважну більшість ударних дронів. Проте відсоток збиття балістичних ракет впало до 40.

Так, ППО збила 89% повітряних цілей під час масованих російських атак.

Загалом Росія випустила по Україні за місяць майже 6000 дронів і ракет. З них українські сили знищили майже 5300.

Найбільшим викликом залишаються балістичні ракети. Їхнє перехоплення потребує значної кількості ракет РАС-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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