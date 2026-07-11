РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Чернигове, есть раненый

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 11 июля Россия атаковала Украину баллистическими и управляемыми авиационными ракетами, а также 121 ударным дроном. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей, однако есть попадания.

В частности,российские войска в очередной раз атаковали баллистикой Киев . Попадания зафиксированы в нескольких районах столицы, пострадали 11 человек, среди них - ребенок.

Утром 11 июля Харьков оказался под ударом российских беспилотников. Один из них попал в гражданское предприятие, в результате чего пострадали.

Также россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли два человека, один мужчина ранен.