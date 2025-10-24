UA

РФ вдарила по об'єктах енергетики у трьох областях: як вимикатимуть світло сьогодні

Фото: сьогодні в Україні продовжать вимикати світло за графіками (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Російській окупанти завдали ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей. У більшості регіонів сьогодні діють графіки відключень світла з 7 до 23 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України в Telegram.

"Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей. Складною залишається ситуація на Чернігівщині. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам", - йдеться у повідомленні.

Як наголосили у Міненерго, сьогодні, 24 жовтня, в більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень з 07:00 до 23:00. Актуальну інформацію щодо відключень можна знайти на офіційних сторінках регіональних операторів системи розподілу.

Енергетики закликають українців раціонально користуватися електроенергією, особливо у пікові години - вранці та ввечері.

Це допоможе стабілізувати навантаження на енергосистему, яка продовжує працювати під постійними обстрілами.

Атаки Росії на енергетику

Нагадаємо, "Укренерго" було змушене запровадити графіки відключень світла у багатьох регіонах на тлі масованої атаки окупантів 22 жовтня. Тоді Росія всю ніч била ракетами і дронами по енергетиці.

Без світла залишилися тисячі абонентів, були проблеми з рухом поїздів і електротранспорту.

Також повідомлялось, що російські війська завдали масованих ударів по прикордонних населених пунктах Чернігівської області. Ситуація зі світлом у деяких громадах залишається дуже складною.

Крім того, вночі росіяни атакували Кіровоградську область. Під ударом була критична інфраструктура. В результаті обстрілу без світла залишились 10 населених пунктів.

