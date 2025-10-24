РФ ударила по объектам энергетики в трех областях: как будут выключать свет сегодня

Российские оккупанты нанесли удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областей. В большинстве регионов сегодня действуют графики отключений света с 7 до 23 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Telegram.
"Враг нанес удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областей. Сложной остается ситуация на Черниговщине. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителей", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минэнерго, сегодня, 24 октября, в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений с 07:00 до 23:00. Актуальную информацию об отключениях можно найти на официальных страницах региональных операторов системы распределения.
Энергетики призывают украинцев рационально пользоваться электроэнергией, особенно в пиковые часы - утром и вечером.
Это поможет стабилизировать нагрузку на энергосистему, которая продолжает работать под постоянными обстрелами.
Напомним, "Укрэнерго" было вынуждено ввести графики отключений света во многих регионах на фоне массированной атаки оккупантов 22 октября. Тогда Россия всю ночь била ракетами и дронами по энергетике.
Без света остались тысячи абонентов, были проблемы с движением поездов и электротранспорта.
Также сообщалось, что российские войска нанесли массированные удары по приграничным населенным пунктам Черниговской области. Ситуация со светом в некоторых общинах остается очень сложной.
Кроме того, ночью россияне атаковали Кировоградскую область. Под ударом была критическая инфраструктура. В результате обстрела без света остались 10 населенных пунктов.