РФ вдарила по об'єктах енергетики у трьох областях: як вимикатимуть світло сьогодні
Російській окупанти завдали ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей. У більшості регіонів сьогодні діють графіки відключень світла з 7 до 23 години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України в Telegram.
"Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей. Складною залишається ситуація на Чернігівщині. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам", - йдеться у повідомленні.
Як наголосили у Міненерго, сьогодні, 24 жовтня, в більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень з 07:00 до 23:00. Актуальну інформацію щодо відключень можна знайти на офіційних сторінках регіональних операторів системи розподілу.
Енергетики закликають українців раціонально користуватися електроенергією, особливо у пікові години - вранці та ввечері.
Це допоможе стабілізувати навантаження на енергосистему, яка продовжує працювати під постійними обстрілами.
Атаки Росії на енергетику
Нагадаємо, "Укренерго" було змушене запровадити графіки відключень світла у багатьох регіонах на тлі масованої атаки окупантів 22 жовтня. Тоді Росія всю ніч била ракетами і дронами по енергетиці.
Без світла залишилися тисячі абонентів, були проблеми з рухом поїздів і електротранспорту.
Також повідомлялось, що російські війська завдали масованих ударів по прикордонних населених пунктах Чернігівської області. Ситуація зі світлом у деяких громадах залишається дуже складною.
Крім того, вночі росіяни атакували Кіровоградську область. Під ударом була критична інфраструктура. В результаті обстрілу без світла залишились 10 населених пунктів.