РФ вдарила по об'єктах енергетики у трьох областях: як вимикатимуть світло сьогодні

Російській окупанти завдали ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей. У більшості регіонів сьогодні діють графіки відключень світла з 7 до 23 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України в Telegram .

"Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей. Складною залишається ситуація на Чернігівщині. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам", - йдеться у повідомленні.

Як наголосили у Міненерго, сьогодні, 24 жовтня, в більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень з 07:00 до 23:00. Актуальну інформацію щодо відключень можна знайти на офіційних сторінках регіональних операторів системи розподілу.

Енергетики закликають українців раціонально користуватися електроенергією, особливо у пікові години - вранці та ввечері.

Це допоможе стабілізувати навантаження на енергосистему, яка продовжує працювати під постійними обстрілами.