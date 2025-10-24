РФ ударила по объектам энергетики в трех областях: как будут выключать свет сегодня

Российские оккупанты нанесли удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областей. В большинстве регионов сегодня действуют графики отключений света с 7 до 23 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Telegram .

"Враг нанес удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областей. Сложной остается ситуация на Черниговщине. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителей", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минэнерго, сегодня, 24 октября, в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений с 07:00 до 23:00. Актуальную информацию об отключениях можно найти на официальных страницах региональных операторов системы распределения.

Энергетики призывают украинцев рационально пользоваться электроэнергией, особенно в пиковые часы - утром и вечером.

Это поможет стабилизировать нагрузку на энергосистему, которая продолжает работать под постоянными обстрелами.