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РФ вдарила по нежитловій забудові у Києві, спалахнула пожежа

20:48 29.09.2026 Вт
1 хв
aimg Іван Носальський
РФ вдарила по нежитловій забудові у Києві, спалахнула пожежа Ілюстративне фото: РФ вдарила по Києву (facebook.com/DSNSKyiv)
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Російські окупанти сьогодні, 29 вересня, атакували Київ ударними безпілотниками. Один із дронів ударив по Подільському району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

"Влучання на територію нежитлової забудови у Подільському районі. Вирує пожежа", - написав він.

За словами міського голови, екстрені служби вже перебувають на місці атаки.

Більш докладних деталей Кличко не розкрив.

Удари по Києву

Нагадаємо, російські окупанти останні місяці активно використовують для ударів по Україні свої реактивні безпілотники, ефективної зброї проти яких українські захисники поки що не мають.

Ворог практично щодня атакує таким озброєнням об'єкти у Києві.

Зокрема, вчора, 28 вересня, росіяни вдарили безпілотником по будівлі Національної академії наук України. Внаслідок такої атаки загинули двоє людей.

Також учора ворог атакував клініку "Добробут" у центрі Києва. Через такий удар росіян постраждали 6 співробітників клініки.

До речі, сьогодні, 29 вересня, президент України Володимир Зеленський та військові визначили перші прототипи перехоплювачів проти реактивних "Шахедів".

За словами глави держави, терміни та обсяги виробництва також було затверджено.

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