Частина будівлі - знищена вщент: репортаж з місця удару по НАН у Києві (фото, відео)

Російський дрон сьогодні вдень атакував будівлю Національної академії наук України просто в історичному центрі Києва. Частина будівлі зруйнована, відомо про загиблих та постраждалих.

РБК-Україна побувало на місці трагедії та показує, як виглядають наслідки російського терору.

Що відомо про удар

Росіяни завдали удару посеред робочого дня. Станом на 14:40 було відомо про загиблу жінку та трьох постраждалих. Постраждалих госпіталізували.

Наразі на місці удару працюють рятувальники: гасять пожежу та шукають людей, які могли бути у будівлі в момент удару.

Поліція також перекрила рух вулицею Володимирською (від перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького до перехрестя з бульваром Тараса Шевченка).

Як розповів кореспонденту РБК-Україна один з очевидців, який був в будівлі під час удару, атака сталася в обідню перерву.

"Я був всередині будівлі, кажуть, що це реактивний дрон", - розповів чоловік на ім'я Леонід.

Також через атаку було пошкоджено один із корпусів Міністерства освіти і науки України. Він розташований поруч з будівлею НАН України.

Що відомо про будівлю НАН України

Будівля, де розташовується Національна академія наук України, була збудована ще в середині 19-го століття. Спершу вона була двоповерховою, її проєктували як пансіонат для дівчаток. А згодом будівлі добудували третій поверх.

У 1918 році будівля стала місцем для Української Академії наук. Так було і досі.