У "Добробуті" зробили заяву після удару РФ: є постраждалі, медцентр зупинить роботу

Російські окупанти вдарили в понеділок, 28 вересня, по медичному центру "Добробут" у Києві. Внаслідок ворожої атаки є поранені, центр тимчасово зупинить роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби "Добробуту" і МОЗ .

"Сьогодні ворог вже вдруге вдарив по нашому медичному центрі на вул. Антоновича. Найголовніше - усі працівники та відвідувачі, на превелике щастя, живі. Наразі семеро людей постраждали, шестеро з них - працівники Добробуту", - йдеться у заяві.

На місце "прильоту" оперативно прибули всі вільні бригади "невідкладної" мережі і надали постраждалим медичну допомогу, кількох людей доправили до приймальних відділень.

"Пошкоджені та палають верхні поверхи, де розташована Академія Добробут, а також перші поверхи, де пожежа охопила приміщення поліклініки. З першого по третій поверхи з внутрішнього двору вибуховою хвилею вибило вікна, також пошкоджене медичне обладнання", - зазначила пресслужба.

Фото: наслідки ворожої атаки на "Добробут" (МОЗ)

На місці удару працюють пожежники та ДСНС. Внаслідок атаки медичний центр не працюватиме ближчі дні, решта медцентрів "Добробуту" продовжує свою роботу.

Реакція МОЗ

"Атаки на медичні заклади по всій Україні відбуваються майже щодня. Сьогодні - не виняток: росіяни вдарили по медичному центру в середмісті Києва", - зазначили в МОЗ.