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РФ ударила по нежилой застройке в Киеве, вспыхнул пожар

20:48 29.09.2026 Вт
1 мин
aimg Иван Носальский
РФ ударила по нежилой застройке в Киеве, вспыхнул пожар Иллюстративное фото: РФ ударила по Киеву (facebook.com/DSNSKyiv)
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Российские оккупанты сегодня, 29 сентября, атаковали Киев ударными беспилотниками. Один из дронов ударил по Подольскому району.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Попадание на территорию нежилой застройки в Подольском районе. Бурлит пожар", - написал он.

По словам городского главы, экстренные службы уже находятся на месте атаки.

Более подробных деталей Кличко не раскрыл.

Удары по Киеву

Напомним, российские оккупанты последние месяцы активно используют для ударов по Украине свои реактивные беспилотники, эффективного оружия против которых у украинских защитников пока нет.

Враг практически каждый день атакует таким вооружением объекты в Киеве.

В частности, вчера, 28 сентября, россияне ударили беспилотником по здании Национальной академии наук Украины. В результате такой атаки погибли два человека.

Также вчера враг атаковал клинику "Добробут" в центре Киева. Из-за такого удара россиян пострадали 6 сотрудников клиники.

К слову, сегодня, 29 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и военные определили первые прототипы перехватчиков против реактивных "Шахедов".

По словам главы государства, сроки и объемы производства также были утверждены.

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