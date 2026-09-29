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Зеленський і військові визначили перші прототипи зброї проти реактивних "Шахедів"

20:28 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський і військові визначили перші прототипи зброї проти реактивних "Шахедів" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Україна вже найближчим часом отримає посилення для авіації. Крім того, було визначено перші прототипи зброї проти реактивних "Шахедів" окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів про результати розмову з Міноборони та військовими, відповідальними за планування виробництва української зброї.

"Перше: затвердили наші далекобійні операції на жовтень. Друге: визначили напрямки для необхідного постачання для наших F-16 до кінця року. Є конкретні країни, з якими домовляємось про конкретні авіаційні пакети. Найближчим часом буде посилення", - зазначив президент.

Зеленський також повідомив про обговорення системи протидії реактивним "Шахедам". Зокрема, було визначено перші прототипи, які можуть стати ефективною зброєю.

"Є чіткі строки, фінансування та обсяги, які повинні бути забезпечені по виробництву саме цієї зброї. Працюємо і щодо додаткових захисних технологічних рішень, більшої кількості ефективних перехоплювачів", - заявив глава держави.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Ігор Клименко заявив, що Україна випробовує власні перехоплювачі реактивних дронів. Він зазначив, що частина бойових груп вже ними користується.

Крім того, міністр оборони Євгеній Хмара закликав профінансувати перехоплювачі для реактивних "Шахедів". Він наголосив, що гроші потрібні вже цієї осені, щоб виробники встигли закупити комплектуючі та виготовити їх.

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