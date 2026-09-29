Зеленський і військові визначили перші прототипи зброї проти реактивних "Шахедів"

Україна вже найближчим часом отримає посилення для авіації. Крім того, було визначено перші прототипи зброї проти реактивних "Шахедів" окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів про результати розмову з Міноборони та військовими, відповідальними за планування виробництва української зброї.

"Перше: затвердили наші далекобійні операції на жовтень. Друге: визначили напрямки для необхідного постачання для наших F-16 до кінця року. Є конкретні країни, з якими домовляємось про конкретні авіаційні пакети. Найближчим часом буде посилення", - зазначив президент.

Зеленський також повідомив про обговорення системи протидії реактивним "Шахедам". Зокрема, було визначено перші прототипи, які можуть стати ефективною зброєю.

"Є чіткі строки, фінансування та обсяги, які повинні бути забезпечені по виробництву саме цієї зброї. Працюємо і щодо додаткових захисних технологічних рішень, більшої кількості ефективних перехоплювачів", - заявив глава держави.