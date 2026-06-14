РФ ударила по музею в центре Харькова: первые детали и видео

Россияне сегодня днем, 14 июня, атаковали беспилотником Харьковский художественный музей. Из-за угрозы уничтожения экспонатов культурные ценности экстренно эвакуировали в укрытие.

Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Последствия атаки и спасение картин

По его словам, после удара российского дрона раненых нет.

Однако несколько человек обратились к медикам за помощью из-за острой реакции на стресс.

Чтобы спасти музейные экспонаты, специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций вместе со спасателями оперативно спускали картины в хранилище.

"Это ценности, которые мы должны сохранить. Есть угроза, что какие-то экспонаты могут сгореть, или при тушении пожара их может просто затопить. Поэтому пришлось их эвакуировать", - отметил мэр города.

Предыдущие атаки на Харьков и область

Напомним, Харьков и близлежащие населенные пункты регулярно страдают от массированных ударов российских беспилотников и ракет, которые целят по жилой застройке и инфраструктуре.