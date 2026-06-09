ua en ru
Вт, 09 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Харкові зафіксували серію влучань ворожих БПЛА: що відомо про наслідки

02:03 09.06.2026 Вт
2 хв
Де саме зафіксовано прильоти та руйнування?
aimg Катерина Коваль
У Харкові зафіксували серію влучань ворожих БПЛА: що відомо про наслідки Фото: на місці влучань працюють рятувальники (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Вночі 9 червня Харківщина зазнала масованої атаки ворожих дронів. У Чугуєві троє людей загинули, у Харкові - пожежі в двох районах і близько десяти постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Чугуїв: п'ятеро загиблих

Ворог завдав ударів по місту Чугуїв. Внаслідок атаки троє людей загинули. Ще один чоловік - 34 років - отримав гостру реакцію на стрес. У місті спалахнули пожежі, на місці працюють усі екстрені служби.

Оновлено о 2:10

Кількість жертв у Чугуєві зросла. За даними міської голови Галини Мінаєвої, внаслідок ракетної атаки п'ятеро людей загинули, ще троє поранені. Пошкоджено близько восьми багатоквартирних будинків та понад 10 приватних.

Харків: пожежі в двох районах

Удари зафіксовано в Шевченківському та Холодногірському районах. Внаслідок атаки:

  • спалахнули щонайменше 10 автомобілів;
  • горить покрівля комунального підприємства міста;
  • близько десяти людей постраждали.

Читайте також: "Укрпошта" попередила про зміни в доставці посилок до Харкова

Також у Шевченківському районі дрон влучив у дах п'ятиповерхівки - у будинку навпроти вибиті вікна. На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.

Над містом продовжують фіксувати ворожі безпілотники. Мешканців закликають залишатися в безпечних місцях до відбою.

У неділю, 8 червня, російський дрон вдарив по депо "Нової пошти" у Харкові - будівля спалахнула і частково обвалилася. Того ж дня у селі Чистоводівка ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль поліції під час знешкодження іншого дрона — загинув поліцейський-вибухотехнік, четверо дістали поранень.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ігор Терехов Харків Чугуев Олег Синєгубов
Новини
Сікорський заступився за польський орден Зеленського та згадав про Шредера
Сікорський заступився за польський орден Зеленського та згадав про Шредера
Аналітика
82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події 82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція