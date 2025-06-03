РФ вдарила по Миколаєву "Кинджалом": що відомо про наслідки

Російська Федерація вранці вівторка, 3 квітня, атакувала Миколаїв аеробалістичною ракетою "Кинджал". Ймовірно, її було запущено з винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Що передувало

Сьогодні вранці в Україні оголошувався сигнал масштабної Повітряної тривоги. Повітряні сили повідомляли про зліт російського винищувача МіГ-31К. А згодом і про швидкісну ціль у напрямку Києва.

На тлі цих заяв, близько 10:00, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибух у місті.

Росія застосувала "Кинджал"

Після вибуху низка моніторингових каналів заявила, що Миколаїв було атаковано аеробалістичною ракетою Х-47М2 "Кинджал".

Спочатку Кім повідомив, що після атаки на місто викликів рятувальників не було зафіксовано. А згодом заявив, що Росія запустила "Кинджал".

"Кинджал, без жертв! Фото не дам, але все норм", - написав він.

Оновлено о 12:30

Пізніше Кім уточнив, що удар був поруч з будівлею портової інфраструктури, там почалась локальна пожежа трави та приміщення. Наразі рятувальники все локалізували. Обійшлось без жертв.

"Наслідків майже немає. Я думаю, що росіяни скоро викладуть в мережу це відео з описом як вони вразили щось стратегічне", - сказав він в ефірі телемарафону.

Чим небезпечний "Кинджал"

"Кинжал" (Х-47М2) - це російська гіперзвукова аеробалістична ракета, яку запущено в серійне виробництво з 2017 року. Вона запускається з літаків, зокрема винищувачів МіГ-31К, і здатна розвивати швидкість до 10 Махів.

За заявами Росії, ракета може вражати як наземні, так і морські цілі на відстані до 2000 км, при цьому їй нібито складно протидіяти сучасними системами ППО. Її головна перевага - швидкість і траєкторія польоту, яка ускладнює перехоплення.

Нагадаємо, Збройні Сили України вперше збили російську "гіперзвукову" ракету Х-47 "Кинджал" 4 травня 2023 року у небі над Києвом. Після того, вночі 16 травня 2023 року росіяни знову атакували Україну "Кинджалами", та сили ППО збили усі шість ворожих ракет цього типу.

Востаннє, офіційно про атаку "Кинджалом" повідомлялось наприкінці листопада 2024 року. Тоді Росія випустила з Астраханської області по Україні міжконтинентальну балістичну ракету. Також з винищувача МіГ-31К з Тамбовської області росіяни випустили аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал".

Докладніше читайте в матеріалі "Балістика, дрони, крилаті ракети. Чим РФ атакує Україну і яка загроза від МіГів/ТУшок".